Verona Bologna 0-1 LIVE | reazione gialloblù con Barak

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 2? Occasione Simeone – Cross di Lazovic dalla sinistra e colpo di testa di Simeone che, ostacolato da Medel, non riesce a trovare la porta. 14? Gol Orsoolini – Sponda di Orsolini. Soriano alza un campanile ma Gunter va a vuoto e Orsolini si coordina in maniera splendida freddando Montipò con una splendida girata al volo di sinistro! 22? Tiro Lazovic – Schema su calcio d’angolo che ha portato alla conclusione da 30 metri Lazovic: ...

