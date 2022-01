Traffico Roma del 21-01-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione nessun cambiamento di rilievo in quest’ultima ora sul grande raccordo anulare dove c’èMaggiore lungo l’esterno e tra Ardeatina e Tuscolana stessa situazione interna tra Nomentana e Prenestina pochi gli spostamenti anche durante l’orario di punta in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico possibili rallentamenti tra Corso di Francia & via Salaria per chi va a San Giovanni ancora prudenza tra via di Grottarossa e via Cassia per un precedente incidente che rallenta ilIn entrambe le direzioni in particolare su via Cassia circolazione sostenuta da via dei Due Ponti in direzione del grappolo invece terminati i rilievi per l’incidente che ha comportato la chiusura di via Gregorio VII in direzione di Piazza Pio XI il ...