Totocalcio | da più di settant’anni facciamo 13

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Poche parole consegnano l’immaginario di italianissimi anni 80 a chi non li ha vissuti, ma paninari, acetato esono sicuramente tra queste. Chi scrive non ha ricordi di domeniche passate al bar a guardare partite di calcio e controllare le schedine per verificare eventuali vittorie. Tuttavia, sa che quelli sono stati gli anni d’oro del. In realtà, ilnasce molto prima, precisamente nel 1946 e il primo concorso è del 5 maggio. L’idea è di tre giornalisti sportivi: Massimo Della Pergola, Fabio Jegher e Geo Molo, i padri della Schedina Sisal. Nel 1948 il gioco viene ribattezzato ine passa sotto la gestione del CONI. Le puntate deliniziavano così a contribuire a sostenere economicamente le attività sportive del Centro Olimpico Nazionale Italiano. ...