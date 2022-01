The Voice Senior 2022, vincitore: chi ha vinto il talent di Rai 1 (Di venerdì 21 gennaio 2022) THE Voice Senior 2022 vincitore – Chi ha vinto The Voice Senior 2022, il talent show in onda su Rai 1 stasera – venerdì 21 gennaio – alle ore 21,25? A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Finalisti Ma quali sono i finalisti di The Voice Senior 2022? Di seguito l’elenco completo: Walter Stervini Donata Brischetto Lanfranco Carnacina Luciano Genovesi Marcella Di Pasquale Russell Franco Tortora Roberto Barocelli Cosetta Gigli Piero Cotto e Beatrice Pasquali Claudia Arvati Annibale Giannarelli La gara ha avuto un meccanismo rinnovato: 6 puntate sono state dedicate alle Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintiva del programma: i giudici, di ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 21 gennaio 2022) THE– Chi haThe, ilshow in onda su Rai 1 stasera – venerdì 21 gennaio – alle ore 21,25? A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Finalisti Ma quali sono i finalisti di The? Di seguito l’elenco completo: Walter Stervini Donata Brischetto Lanfranco Carnacina Luciano Genovesi Marcella Di Pasquale Russell Franco Tortora Roberto Barocelli Cosetta Gigli Piero Cotto e Beatrice Pasquali Claudia Arvati Annibale Giannarelli La gara ha avuto un meccanismo rinnovato: 6 puntate sono state dedicate alle Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintiva del programma: i giudici, di ...

robertosabatin4 : Sto guardando ' The Voice Senior'. Quanti artisti che avrebbero meritato di più. Quanti sogni infranti. E' proprio… - wannabebrave__ : RT @wannabebrave__: Menomale che Clementino l’ha portata a cazzeggio perché sono sicura che se Gigi avesse proposto qualche altra cosa marc… - NipotinaMukkosa : Tra un po’, già che son 12 i finalisti, proporrete il “calendario di the voice senior”….!???? @CLEMENTINOIENA @_GigiDAlessio_ #TheVoiceSenior - wannabebrave__ : Menomale che Clementino l’ha portata a cazzeggio perché sono sicura che se Gigi avesse proposto qualche altra cosa… - _conAffetto : Torno a casa accendo la tele c’è the voice e uno sta cantando il mondo. -