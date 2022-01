Tempesta d'amore, anticipazioni 21 gennaio: Christoph mette Cornelia in difficoltà (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Tempesta d'amore, il tentativo di Christoph di far interdire Ariane sarà al centro della puntata di oggi, venerdì 21 gennaio. L'albergatore, con la complicità del dottor Kamml, dopo aver fatto credere alla donna di essere gravemente malata, le sta facendo somministrare un farmaco in grado di alterarne le facoltà mentali. L'obiettivo di Christoph è dimostrare che la Kalenberg non è più padrona di sé stessa e necessita, dunque, di un tutore legale. Di recente, Ariane, contraria ad avere un tutore, ha deciso di tenere il discorso di apertura dell'evento di beneficenza promosso da Rosalie, ma, proprio a causa dei farmaci che le ha prescritto il neurologo, si è sentita male e ha avuto le allucinazioni al punto da volersi presentare in sala in vestaglia e pantofole. Inoltre, la dark lady ha creduto di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ad', il tentativo didi far interdire Ariane sarà al centro della puntata di oggi, venerdì 21. L'albergatore, con la complicità del dottor Kamml, dopo aver fatto credere alla donna di essere gravemente malata, le sta facendo somministrare un farmaco in grado di alterarne le facoltà mentali. L'obiettivo diè dimostrare che la Kalenberg non è più padrona di sé stessa e necessita, dunque, di un tutore legale. Di recente, Ariane, contraria ad avere un tutore, ha deciso di tenere il discorso di apertura dell'evento di beneficenza promosso da Rosalie, ma, proprio a causa dei farmaci che le ha prescritto il neurologo, si è sentita male e ha avuto le allucinazioni al punto da volersi presentare in sala in vestaglia e pantofole. Inoltre, la dark lady ha creduto di ...

Advertising

Soul_doctor1 : RT @Soul_doctor1: L'amore è come un faro , che sovrasta la tempesta e non vacilla mai . Illumina il presente e proietta la luce verso l'ori… - Homo_novus1 : RT @Soul_doctor1: L'amore è come un faro , che sovrasta la tempesta e non vacilla mai . Illumina il presente e proietta la luce verso l'ori… - napam_51 : RT @Soul_doctor1: L'amore è come un faro , che sovrasta la tempesta e non vacilla mai . Illumina il presente e proietta la luce verso l'ori… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Tempesta d`amore: Erik chiede ad Ariane di sposarlo | Puntate italiane #anticipazioni #tempesta… - huertaarreguin : RT @Soul_doctor1: L'amore è come un faro , che sovrasta la tempesta e non vacilla mai . Illumina il presente e proietta la luce verso l'ori… -