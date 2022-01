Serie A 2021/2022, classifica marcatori aggiornata: ecco chi ha fatto più gol (Di venerdì 21 gennaio 2022) La classifica marcatori del campionato italiano di Serie A 2021/2022 aggiornata in tempo reale. La nuova stagione calcistica è solo all’inizio, ma la caccia al trono di re dei bomber rimasto vacante dopo l’addio di Cristiano Ronaldo sta già entrando nel vivo. Sono tanti gli attaccanti che si contenderanno il titolo di miglior attaccante del torneo, ma alla fine chi riuscirà a realizzare il maggior numero di reti e a vincere questa speciale classifica? classifica marcatori Serie A 2021/2022 Ciro Immobile (Lazio) 17 Dusan Vlahovic (Fiorentina) 17 Giovanni Simeone (Verona) 12 Lautaro Martinez (Inter) 11 Domenico Berardi (Sassuolo) 10 Duvan Zapata (Atalanta) 9 Joao Pedro (Cagliari) ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ladel campionato italiano diin tempo reale. La nuova stagione calcistica è solo all’inizio, ma la caccia al trono di re dei bomber rimasto vacante dopo l’addio di Cristiano Ronaldo sta già entrando nel vivo. Sono tanti gli attaccanti che si contenderanno il titolo di miglior attaccante del torneo, ma alla fine chi riuscirà a realizzare il maggior numero di reti e a vincere questa specialeCiro Immobile (Lazio) 17 Dusan Vlahovic (Fiorentina) 17 Giovanni Simeone (Verona) 12 Lautaro Martinez (Inter) 11 Domenico Berardi (Sassuolo) 10 Duvan Zapata (Atalanta) 9 Joao Pedro (Cagliari) ...

Advertising

OptaPaolo : 39 - L’Inter non è andata a segno in una gara di Serie A per la prima volta da gennaio 2021 (0-0 contro l’Udinese),… - LegaProOfficial : ???? Con l’Album @figurinepanini c’è la Digital Collection della #SerieC: presentata ufficialmente una delle grandi n… - SkySport : VERONA-BOLOGNA 2-1 Risultato finale ? ? #Orsolini (14') ? #Caprari (38') ? #Kalinic (85') ? ?… - lungoparma : Le formazioni di Parma-Frosinone: PARMA – Ecco le formazioni di Parma-Frosinone (inizio ore 20.30), match valevole… - repubblica : Calcio Serie A 23ma giornata: Verona-Bologna 2-1. Oesolini illude i felsinei, poi pari di Caprari. Di Kalinic il go… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Risultati classifica Serie B live: vola il Frosinone, notte fonda per il Parma Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventesima giornata di Serie B che si svolgerà tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle ...

Verona Bologna 2 - 1 LIVE: contropiede letale, Kalinic porta avanti i gialloblù ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Verona e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A ...

Serie A 2021-2022, quali squadre hanno fatto più autogol? CLASSIFICA Sky Sport Verona Bologna 1 - 1 LIVE: pari di Caprari con un gran colpo di tacco Serie A 2021/2022 tra Verona e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2 ...

Serie B: Monza-Reggina all’U-Power Stadium L'ultimo grande acquisto, il centravanti Leonardo Mancuso dall'Empoli, non ci sarà, ma con la Reggina il Monza promette di riprendere il filo del discorso da dove l'aveva lasciato a fine 2021. Si gioc ...

Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventesima giornata diB che si svolgerà tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 23ª giornata di/2022 tra Verona e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata dellaA ...Serie A 2021/2022 tra Verona e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2 ...L'ultimo grande acquisto, il centravanti Leonardo Mancuso dall'Empoli, non ci sarà, ma con la Reggina il Monza promette di riprendere il filo del discorso da dove l'aveva lasciato a fine 2021. Si gioc ...