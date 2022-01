Quadrotti di frolla all’albicocca | morbidissimi e friabili | uno spettacolo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Idisono dolcetti squisiti, particolarmente gustosi grazie allo strato croccante, ricoperto da una confettura profumata. La preparazione è simile ad una torta, rettangolare, che viene poi tagliata per ricavare tanti pasticcini golosissimi. Perfetti a fine pasto per accompagnare un caffè o un digestivo, sono deliziosi a merenda per un tè con le amiche di sempre. Facilissimi da realizzare, sono davvero un piccolo capolavoro culinario in grado di sorprendere tutti, famigliari e amici. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per questi dolcetti procuratevi: burro freddo, 130 g farina bianca, 250 g mandorle tritate, 40 g zucchero semolato, 85 g uovo, 1 sale, 1 marmellata di ...