Piemonte verso l’arancione, Cirio: “Colpa dei No Vax” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Piemonte verso l’arancione da lunedì prossimo. Il cambio di colore diventa più contrato dopo i pre-report della settimana 10-16 gennaio in cui il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, ma in modo contenuto rispetto alle settimane precedenti. Si abbassa l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi che scende da 1.88 a 1.07 e cala di un punto anche la percentuale di positività dei tamponi dal 30% al 29%. L’incidenza è di 2.259,10 casi ogni 100 mila abitanti. Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva si abbassa dal 23,2% al 22,8% mentre quello dei posti letto ordinari sale dal 28,4% al 30,3%, seppur solo dello 0,3%, sopra la soglia prevista per la permanenza in zona gialla. Il Piemonte potrebbe quindi passare da lunedì 24 gennaio in zona arancione, ma si attende domani la ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilda lunedì prossimo. Il cambio di colore diventa più contrato dopo i pre-report della settimana 10-16 gennaio in cui il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, ma in modo contenuto rispetto alle settimane precedenti. Si abbassa l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi che scende da 1.88 a 1.07 e cala di un punto anche la percentuale di positività dei tamponi dal 30% al 29%. L’incidenza è di 2.259,10 casi ogni 100 mila abitanti. Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva si abbassa dal 23,2% al 22,8% mentre quello dei posti letto ordinari sale dal 28,4% al 30,3%, seppur solo dello 0,3%, sopra la soglia prevista per la permanenza in zona gialla. Ilpotrebbe quindi passare da lunedì 24 gennaio in zona arancione, ma si attende domani la ...

GINA32451015 : RT @StampaTorino: Covid, Piemonte verso l’arancione. Cirio: “Pesano i ricoveri dei No Vax” - StampaTorino : Covid, Piemonte verso l’arancione. Cirio: “Pesano i ricoveri dei No Vax” - nuovasocieta : Piemonte verso l’arancione, Cirio: “Colpa dei No Vax” - AntoChiera : Covid: Piemonte verso l’arancione. Ecco cosa cambia. Sette Regioni a rischio alto, 11 moderato - infoitsalute : Zona arancione: Piemonte, Abruzzo, Friuli e Sicilia verso cambio colore. Pandemia rallenta, indice Rt in calo -