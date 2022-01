Piccola piccola | e non mi riferisco a Proprio quello | Bruganelli umiliata da Adriana Volpe

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Soniacontro. E viceversa. Tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip non mancano attriti. “Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche., stai serena…”, dice lache attacca così, in un'intervista rilasciata a Chi,. Intanto, Alfonso Signorini resta in silenzio. Senza dire nulla. Tra loro tutto si sarebbe incrinato dopo quella foto dellacon Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della(tra i due è iniziata una battaglia legale dal tempo de I fatti vostri). “Non mi pento di nulla.se l'è presa ma ...