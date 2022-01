Perché Alexa oggi non ti ha risposto per almeno un paio d’ore (Di venerdì 21 gennaio 2022) Più di qualche utente, questa mattina, non è stato svegliato dall’allarme impostato su Alexa, non ha ricevuto informazioni dal servizio di Amazon, non ha potuto interagire con la sua station. Ancora una volta – sta diventando sempre più frequente, almeno a partire dal mese di dicembre 2021 – ci sono stati problemi con il servizio di cloud computing Amazon Web Services (Aws). La conseguenza di questi down AWS, come abbiamo visto anche nelle settimane precedenti, vanno a incidere sui servizi di domotica di Amazon (Echo, ma anche Ring) e su alcune piattaforme come Amazon Prime Video o Amazon Music. Le segnalazioni, questa mattina, hanno riguardato l’Italia (probabilmente si è verificato un malfunzionamento a livello di server), mentre i tre problemi ad AWS riscontrati a dicembre erano stati confinati esclusivamente agli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > AWS ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Più di qualche utente, questa mattina, non è stato svegliato dall’allarme impostato su, non ha ricevuto informazioni dal servizio di Amazon, non ha potuto interagire con la sua station. Ancora una volta – sta diventando sempre più frequente,a partire dal mese di dicembre 2021 – ci sono stati problemi con il servizio di cloud computing Amazon Web Services (Aws). La conseguenza di questi down AWS, come abbiamo visto anche nelle settimane precedenti, vanno a incidere sui servizi di domotica di Amazon (Echo, ma anche Ring) e su alcune piattaforme come Amazon Prime Video o Amazon Music. Le segnalazioni, questa mattina, hanno riguardato l’Italia (probabilmente si è verificato un malfunzionamento a livello di server), mentre i tre problemi ad AWS riscontrati a dicembre erano stati confinati esclusivamente agli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > AWS ...

svaroschidiego : '#alexa perché non funzioni? Cosa c'è che non va?' 'Non ho niente' 'Ma se non funzioni?' 'Lo sai cosa c'è' #alexadown #Amazon #21gennaio - n0st4Igia : alexa aveva una strana luce gialla e ho detto "alexa che hai?" e lei "è uscito l'ultimo album di tancredi se vuoi c… - ilcugiiii : Tutto bene stamattina, quando a un certo punto della mattinata... 'Alessia (sarebbe alexa) perché non mi saluti? I… - GDS_it : Problemi questa mattina per chi utilizza #Alexa L'assistente intelligente sviluppato da Amazon è fuori uso in tutta…

