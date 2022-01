Osimhen | Insigne e Ospina | la situazione verso Napoli-Salernitana se si gioca

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ad oggi,non si. Questo è ciò che prevede il nuovo regolamento, in base a cui con nove o più calciatori positivi la gara è da rinviarsi. C’è tempo, tuttavia, fino a ventiquattro ore prima del match per capire se un match sarà rinviato o meno: una risposta ufficiale, quindi, arriverà verosimilmente nel primo pomeriggio di domani. FOTO: Getty –Covid-19 In caso di mancata negativizzazione di qualche calciatore granata, il match sarà rinviato a data da destinarsi. Se, invece, il numero di positivi dovesse scendere sotto nove, in casapotrebbero esserci delle novità. In primis, secondo La Gazzetta dello Sport, Victorscalpita per una maglia da titolare. Buone notizie anche per quanto riguardae ...