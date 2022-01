Notizia choc al GF Vip: “Alex e Soleil hanno fatto preliminari sotto le coperte” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cosa è successo tra Alex Belli e Soleil Sorge sotto le coperte? Il mistero si infittisce e ha ormai coinvolto tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, che cercano di strappare a Soleil e Delia Duran la verità sulla sospetta intimità che sarebbe avvenuta in Casa. Mentre l’influencer nega, Delia spiffera il gossip bollente ad Alessandro Basciano, che non si contiene e racconta tutto facendo impazzire il popolo del web. Grande Fratello Vip, Basciano rivela tutto su Alex e Soleil sotto le coperte Delia Duran ha deciso di vendicarsi per l’infedeltà del compagno Alex Belli, entrando a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip come donna libera. Delia è certa che l’attore le abbia mancato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cosa è successo traBelli eSorgele? Il mistero si infittisce e ha ormai coinvolto tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, che cercano di strappare ae Delia Duran la verità sulla sospetta intimità che sarebbe avvenuta in Casa. Mentre l’influencer nega, Delia spiffera il gossip bollente ad Alessandro Basciano, che non si contiene e racconta tutto facendo impazzire il popolo del web. Grande Fratello Vip, Basciano rivela tutto suleDelia Duran ha deciso di vendicarsi per l’infedeltà del compagnoBelli, entrando a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip come donna libera. Delia è certa che l’attore le abbia mancato di ...

