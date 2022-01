Meat Loaf è morto, addio alla voce di Bat Out Of Hell e all’attore di Rocky Horror Picture Show e Fight Club (Di venerdì 21 gennaio 2022) Meat Loaf è morto nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022. L’annuncio è arrivato dai suoi familiari e divulgato sui social, e in queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio delle star. Meat Loaf è morto Meat Loaf è morto a 74 anni. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Ecco il messaggio della famiglia pubblicato sui social: “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare che l’impareggiabile Meat Loaf è morto stanotte circondato da sua moglie Deborah, dalle figlie Pearl e Amanda e dagli amici più stretti. La sua fantastica carriera ha attraversato 6 decenni che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022. L’annuncio è arrivato dai suoi familiari e divulgato sui social, e in queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio delle star.a 74 anni. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Ecco il messaggio della famiglia pubblicato sui social: “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare che l’impareggiabilestanotte circondato da sua moglie Deborah, dalle figlie Pearl e Amanda e dagli amici più stretti. La sua fantastica carriera ha attraversato 6 decenni che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cantante americano Meat Loaf, vero nome Marvin Lee Aday, è morto a 74 anni. L'album di debutto 'Bat Out of Hell… - RollingStoneita : È morto Meat Loaf: il cantante di ‘Bat Out of Hell’ e attore in ‘Rocky Horror Picture Show’ aveva 74 anni… - ilpost : È morto il cantante e attore Meat Loaf - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Musica: morto Meat Loaf, l'autore di Hat Out of Hell, il disco più venduto della storia del rock https:/… - PrimaCommunica2 : #BreakingNews Musica: morto Meat Loaf, l'autore di Hat Out of Hell, il disco più venduto della storia del rock -