LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 6-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: secondo set che giunge al tiebreak! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Kecmanovic. INCREDIBILE ERRORE! Serve benissimo il serbo che si incarta con il rovescio sotto rete. Grande tensione. 6-4 Kecmanovic. SCAMBIO DURISSIMO! Tiene benissimo Sonego che alla fine raccoglie l’errore dell’avversario grazie ad un back quasi sulla riga. 6-3 Kecmanovic. Errore gravissimo ancora di dritto. Tre set point per il serbo di cui due sul proprio servizio. 5-3 Kecmanovic. Attacca bene con il dritto dopo la prima Sonego. 5-2 Kecmanovic. Che errore! Sonego aveva giocato benissimo, manca solo la conclusione con il dritto. 4-2 Kecmanovic. Altra prima vincente per il serbo, leggermente in ritardo nel leggere la risposta Sonego. 3-2 ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5. INCREDIBILE ERRORE! Serve benissimo il serbo che si incarta con il rovescio sotto rete. Grande tensione. 6-4. SCAMBIO DURISSIMO! Tiene benissimoche alla fine raccoglie l’errore dell’avversario grazie ad un back quasi sulla riga. 6-3. Errore gravissimo ancora di dritto. Tre set point per il serbo di cui due sul proprio servizio. 5-3. Attacca bene con il dritto dopo la prima. 5-2. Che errore!aveva giocato benissimo, manca solo la conclusione con il dritto. 4-2. Altra prima vincente per il serbo, leggermente in ritardo nel leggere la risposta. 3-2 ...

