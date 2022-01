LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano 10-23, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: strepitoso primo quarto della squadra di Messina (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-26 ANCORAAAAAA TROY DANIELS! 14-23 Appoggio al ferro di Bolomboy. 12-23 Capolavoro di Shengelia, che sfrutta benissimo il post contro Bentil e appoggia al vetro. FINISCE IL primo quarto! Una splendida Milano nei primi dieci minuti. Olimpia avanti di tredici punti con 7 punti di Hall e 6 di Daniels. 10-23 DANIEEEEEEEEEELS! ANCORA UNA TRIPLAAAAAAAA! Ultimo tiro per il Cska. 10-20 DANIEEEEEEELS! TRIPLAAAAA! 10-17 IL CHACHO! Tripla pesantissima dello spagnolo. Un minuto e mezzo alla fine di un primo quarto frenetico. 10-14 Shengelia attacca Daniels e trova due punti appoggiando al tabellone. 8-14 Due liberi per Milutinov, che sta dominando a rimbalzo. 6-14 PIPPOOOOOO RICCIIIIIII! TRIPLAAAA! 6-11 ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-26 ANCORAAAAAA TROY DANIELS! 14-23 Appoggio al ferro di Bolomboy. 12-23 Capolavoro di Shengelia, che sfrutta benissimo il post contro Bentil e appoggia al vetro. FINISCE IL! Una splendidanei primi dieci minuti.avanti di tredici punti con 7 punti di Hall e 6 di Daniels. 10-23 DANIEEEEEEEEEELS! ANCORA UNA TRIPLAAAAAAAA! Ultimo tiro per il. 10-20 DANIEEEEEEELS! TRIPLAAAAA! 10-17 IL CHACHO! Tripla pesantissima dello spagnolo. Un minuto e mezzo alla fine di unfrenetico. 10-14 Shengelia attacca Daniels e trova due punti appoggiando al tabellone. 8-14 Due liberi per Milutinov, che sta dominando a rimbalzo. 6-14 PIPPOOOOOO RICCIIIIIII! TRIPLAAAA! 6-11 ...

