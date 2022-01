L'incontro della duchessa con l'amico a quattro zampe perfettamente abbinato al suo look (Di venerdì 21 gennaio 2022) Kate Middleton compie 40 anni guarda le foto Radiosa, sorridente ma, soprattutto, completamente innamorata del cagnolino Alfie. Così è apparsa Kate Middleton durante una delle sue ultime visite ufficiali. La duchessa di Cambridge ha visitato, insieme al Principe William, il Clitheroe Community Hospital nel Lancashire per conoscere le sfide che gli operatori sanitari hanno affrontato durante la pandemia. E qui ha incontrato un simpatico amico a quattro zampe impegnato in un progetto di pet therapy perfettamente abbinato al ... Leggi su iodonna (Di venerdì 21 gennaio 2022) Kate Middleton compie 40 anni guarda le foto Radiosa, sorridente ma, soprattutto, completamente innamorata del cagnolino Alfie. Così è apparsa Kate Middleton durante una delle sue ultime visite ufficiali. Ladi Cambridge ha visitato, insieme al Principe William, il Clitheroe Community Hospital nel Lancashire per conoscere le sfide che gli operatori sanitari hanno affrontato durante la pandemia. E qui ha incontrato un simpaticoimpegnato in un progetto di pet therapyal ...

