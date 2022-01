Jeff Bezos cerca imprese a Napoli | Mr Amazon punta sui viaggi spaziali

Advertising

Corriere : «Alzateci le tasse», la lettera di 102 super ricchi ai governi: c’è l’erede di Disney, ma non Jeff Bezos - enricoruggeri : Jeff Bezos. Fonda Amazon, compra il Washington Post, controlla Google e altro… Paga cifre irrisorie di tasse, sopra… - fanpage : I dieci più ricchi del mondo hanno raddoppiato i loro patrimoni durante la pandemia. Solo Jeff Bezos ha aumentato i… - MorelliGinevra : RT @Corriere: La nuova ossessione di Bezos: l'eterna giovinezza - LaTorre1905 : Jeff Bezos vuole investire a #Napoli e sui voli spaziali verso la #Luna e #Marte per ulteriori info clicca qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Jeff Bezos

Corriere della Sera

, che da quando ha lasciato la guida di Amazon, sembra divertirsi parecchio, è pronto ad una nuova mirabolante avventura. Comprarsi il Napoli, dicono alcuni con la stessa credibilità che ...vuole investire a Napoli, il miliardario americano con Blue Origin ha interessi per i viaggi nello spazio. Si parla oramai da giorni dell'interessamento di Amazon per l'area di Napoli , ...Da giorni sui social networks non si parla d’altro: dei presunti interessi di Jeff Bezos su Napoli. Le voci più insistenti riguardano un interesse per il Calcio Napoli, ma non sembra sia quello il ver ...Jeff Bezos vuole investire a Napoli, il miliardario americano con Blue Origin ha interessi per i viaggi nello spazio.