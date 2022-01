Fedriga | “necessario cambiare parametri di una pandemia che cambia”

Leggi su udine20

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Èdi unache”. Lo ha detto il presidente della Regione Fvg e della Conferenza Regioni, Massimiliano, a margine di una donazione della Despar all’Ospedale Burlo Garofolo. “La zona gialla e arancione sono da eliminare, superate dai decreti messi in campo e penso anche che dobbiamomodo di approcciare alla”.fa appello al “buonsenso”: pensare di “affrontare lacome due anni fa sarebbe un fallimento. Vanno protetti gli ospedali e convinte le persone a vaccinarsi. Non sprechiamo la preziosissima forza lavoro sanitaria per fare dei tamponi inutili”