F1, il circuito di Melbourne si rifà il look: ad Austin asfalto nuovo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per l'inizio della nuova stagione bisognerà aspettare la gara in Bahrain del 20 marzo, ma intanto alcuni circuiti del Mondiale si stanno preparando per i loro GP rifacendosi il look. Tra questi ci ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per l'inizio della nuova stagione bisognerà aspettare la gara in Bahrain del 20 marzo, ma intanto alcuni circuiti del Mondiale si stanno preparando per i loro GP rifacendosi il. Tra questi ci ...

Advertising

Gazzetta_it : F1, Melbourne ha la sua nuova pista. Austin, circuito riasfaltato per rimuovere il problema-dune - FormulaPassion : L'amministratore delegato dell'ente organizzatore del GP d'Australia è fiducioso in merito al nuovo layout che cara… - arthemidas : RT @angelomangiante: La bellezza di un terzo turno di lusso a Melbourne tra Berrettini-Alcaraz. Il servizio da ko di Matteo vs il diritto… - Antonio_Tatti_ : RT @angelomangiante: La bellezza di un terzo turno di lusso a Melbourne tra Berrettini-Alcaraz. Il servizio da ko di Matteo vs il diritto… - TorreGigi : RT @angelomangiante: La bellezza di un terzo turno di lusso a Melbourne tra Berrettini-Alcaraz. Il servizio da ko di Matteo vs il diritto… -