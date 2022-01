Emergency Roma, al via domani con un incontro online la rassegna di eventi contro l’hate speech (Di venerdì 21 gennaio 2022) INFOPOINT Emergency Roma AL VIA “A PERDITA D’ODIO”, LA rassegna contro l’hate speech PROMOSSA DAGLI INFOPOINT DI Emergency IL 21 GENNAIO 2022 ALLE ORE 18.30 IL PRIMO incontro online CON FEDERICO FALOPPA Si aprirà venerdì 21 gennaio alle ore 18.30 con l’evento “Hate speech: sei sicur? che non ti riguardi?” la rassegna “A Perdita d’Odio” dedicata al contrasto all’hate speech che si terrà da gennaio ad aprile 2022 presso l’Infopoint Emergency di Roma in via IV Novembre 157/B. All’incontro, in diretta Facebook, interverrà Federico Faloppa, Professore di Studi Italiani e Linguistica ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022) INFOPOINTAL VIA “A PERDITA D’ODIO”, LAPROMOSSA DAGLI INFOPOINT DIIL 21 GENNAIO 2022 ALLE ORE 18.30 IL PRIMOCON FEDERICO FALOPPA Si aprirà venerdì 21 gennaio alle ore 18.30 con l’evento “Hate: sei sicur? che non ti riguardi?” la“A Perdita d’Odio” dedicata al contrasto alche si terrà da gennaio ad aprile 2022 presso l’Infopointdiin via IV Novembre 157/B. All’, in diretta Facebook, interverrà Federico Faloppa, Professore di Studi Italiani e Linguistica ...

