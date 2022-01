Britney Spears si tiene lontana dalle polemiche posando in un albero (Di venerdì 21 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/ Britney Spears Britney Spears mette da parte almeno per un po’ la querelle con sua sorella minore Jamie Lynn e sui social condivide una foto decisamente speciale. La cantante si è fatta immortalare tra le radici di un albero secolare a lei molto caro, ritratta con le mani in aria e i lunghi capelli biondi sistemati su un lato. “Si, questa sono io… L’idiota in un albero alle 9 di sera!!!” ha scritto nella caption del suo post “Andavo a visitare questo albero ogni anno insieme ai miei bambini, ma ora sono diventati troppo fighi per me! Mi piacciono gli alberi!” L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/mette da parte almeno per un po’ la querelle con sua sorella minore Jamie Lynn e sui social condivide una foto decisamente speciale. La cantante si è fatta immortalare tra le radici di unsecolare a lei molto caro, ritratta con le mani in aria e i lunghi capelli biondi sistemati su un lato. “Si, questa sono io… L’idiota in unalle 9 di sera!!!” ha scritto nella caption del suo post “Andavo a visitare questoogni anno insieme ai miei bambini, ma ora sono diventati troppo fighi per me! Mi piacciono gli alberi!” L'articolo proviene da City Roma News.

