Australian Open | Barazzutti | Berrettini perfetto nel quinto set | grande prova di maturità

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "nelset ha avuto unareazione, da giocatore con carattere che è poi la qualità dei campioni, ha giocato un set esemplare". E' il commento al successo al super tiebreak di Matteonel terzo turno deglicontro lo spagnolo Carlos Alcaraz, dell'ex capitano di Coppa Davis, Corrado, all'Adnkronos. "Matteo l'ho visto molto bene, è stata una partita molto dura che si presentava molto difficile perché Alcaraz gioca bene e sta migliorando velocemente, in breve diventerà un protagonista a livello mondiale -prosegue-. Non dimentichiamo che lo scorso annoha perso con lo spagnolo a Parigi-Bercy". "Oggi Matteo ha fatto una ...

, i principali risultati del 3° turno (6) Nadal vs (28) Khachanov 6 - 2, 6 - 3, 3 - 6, 6 - 1 (14) Shapolavov vs (23) Opelka 7 - 6, 4 - 6, 6 - 3, 6 - 4 (3) Zverev vs (Q) Albot 6 - 3, 6 ...Interviste Tennis Matteo Berrettini si è qualificato per gli ottavi di finale deglial termine di una estenuante battaglia col gioiellino spagnolo Carlos Alcaraz. Nonostante i bookmakers dessero per favorito il giovane tennista spagnolo, visto il suo stato di forma ...Roma, 21 gen. "Berrettini nel quinto set ha avuto una grande reazione, da giocatore con carattere che è poi la qualità dei campioni, ha giocato un set esemplar ...Contro Carreno Busta sarà un match interessante, è un giocatore solido, ama giocare in Australia e ama farlo sul duro ...