Australian Open 2022 | risultati tabellone uomini 21 gennaio | nel giorno di Berrettini avanzano Nadal e Zverev | Mannarino e Karatsev notturni

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Si sono conclusi da poco tutti gli incontri di terzo turno in programma oggi agli, e riguardanti la parte alta delmaschile. Due gli italiani impegnati. Per Matteovittoria che porta grandissima fiducia in cinque set sul murciano Carlos Alcaraz, 18 anni e una pressione da promessa del tennis mondiale tutta da gestire. Lorenzo Sonego, invece, subisce la sconfitta con il serbo Miomir Kecmanovic, che quasi sembra considerarsi un uomo in missione per conto di Novak Djokovic (anche se i due, per ammissione del giocatore in gara, non si sono sentiti).-Alcaraz – Sonego-Kecmanovic Nessun problema e una distrazione per Rafael: il mancino di Manacor lascia per strada un set a causa di un unico game, il quarto del terzo set, nel quale sbaglia ...