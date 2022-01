Ascolti tv giovedì 20 gennaio | Doc – Nelle tue mani | Roma-Lecce | Masterchef

(Di venerdì 21 gennaio 2022)tv20: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,202022? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Doc –tue. Su Rai 2 Un matrimonio da favola. Su Rai 3 Il complotto contro l’America. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5di Coppa Italia. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggioritv202022? Di seguito tutti i dati.tv 202022, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ...

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 20 gennaio 2022: Doc nelle tue mani, Roma-Lecce, Harry Potter, Masterchef, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv ieri giovedì 20 gennaio dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #giovedì #gennaio #auditel - panorama_it : Dopo il boom di ascolti del debutto, di oltre 7 milioni di spettatori con il 30% di share, giovedì 20 gennaio torna… - giuseppecastel6 : Torna in Tv questa sera *giovedì 20 gennaio*, alle ore 22,30 su *Trg-canale 11* del digitale terrestre (replica dom… - pc_947 : #VeneziaEmpoli 444mila spettatori, più degli abitanti delle 2 città messe insieme... @AGComunica, per giovedì avet… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì

Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera,20 gennaio 2022 !Tv 20 gennaio 2022: dati didi ieri in prima serata Ieri sera,20 gennaio 2022 , tanti ...... in onda in prima serata27 gennaio 2022 su Rai Storia - canale 54 in occasione della ... Con oltre 5 milioni disu Spotify e più di 10 milioni disu tutte le piattaforme musicali,...