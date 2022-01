Allegri | battuta infelice | poteva evitarla? Il web si indigna

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo la vittoria con l’Udinese, il tecnico della Juventus si è lasciato andare ad unaevitabile. Ecco cosa ha detto, al termine del match con l’Udinese (ultima partita di campionato, vinta dai bianconeri per due a zero) si è fatto scappare unache ha mandato su tutte le furie i tifosi bianconeri. LapresseLa Juventus si prepara ad affrontare il Milan nell’ultima partita di gennaio prima della sosta; match di fondamentale importanza per andare alla pausa in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.è perfettamente consapevole di quanto il futuro della sua squadra dipenda dalla gara di San Siro; il tecnico vuole vedere dei miglioramenti rispetto all’ultimo match di campionato, dove alcuni aspetti non gli sono piaciuti. Della sfida contro ...