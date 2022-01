Xbox Game Pass | Nuovo aggiornamento per l’App e Giochi Touch

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Microsoft annuncia due importanti novità per il, la prima rivolta agli Insider, la seconda invece a tutti i giocatori, scopriamo insieme di cosa si tratta.perInsider Se siete giocatoriInsider, da oggi potete scaricare una nuova versione dellicazione, la quale apporta alcune migliorie e novità. L’abilita come impostazione predefinita, la possibilità di indicare il percorso di installazione dei, che potete modificare tramite gestisci. I fix apportati sono: Risolti problemi di compatibilità con Gears 5 e Slay the ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Xbox Game Pass: Nuovo aggiornamento per l'App - infoitscienza : Xbox Game Pass: svelati i nuovi giochi gratis di gennaio 2022? [AGGIORNATA] - t_rexdinosaur : RT @Rafkenbernard: 2012 Lamborghini Gallardo LP 570-4 spyder Performante #ForzaHorizon5 #FH5 #Lamborghini #Gallardo #photooftheday #PhotoMo… - LunaLight7_ : Liberata la mente dai pensieri e fatta chiarezza: Si tratta di un Gruppo che dirigerà: 1)Xbox Game Studios (tutt… - R3DMIDNIGHT : @LunaLight7_ in effetti è parecchio complicato decifrare questa cosa. direi che MS (Redmond) è una società capostip… -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Game

Il vasto catalogo di giochi di Activision permetterebbe a Microsoft di arricchire considerevolmente il suo servizio di abbonamento mensilePass o addirittura di rendere certi titoli ...L'acquisizione non vorrà dire solo più titoli per la: è nutrimento per l'ambiente cloud. ... Ha infatti sottolineato come l'acquisizioni supporti la crescita diPass: il servizio in ...Microsoft annuncia due importanti novità per il Game Pass, la prima rivolta agli Insider, la seconda invece a tutti i giocatori, scopriamo insieme di cosa si ...Questo mese è quasi arrivato alla fine, quindi è questione di tempo che i titoli dell’Xbox Game Pass di gennaio 2022 vengano rivelati ufficialmente. News originale – Nella giornata odierna sono stati ...