Un intellettuale al Colle

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Draghi. O se no, la fiera. O se no, finita la fiera, Checco Zalone. O se no, esaurito tutto, puntare su unprestigioso e trasversale come il professor Ernesto Galli della Loggia presidente della Repubblica dei miei stivali?

Advertising

FcaPitti : RT @Fabio86733588: La Ronzulli con il quoziente intellettuale che si ritrova osa criticare l'OMS che giustamente ha ammesso che i vaccini n… - albiuno : RT @Fabio86733588: La Ronzulli con il quoziente intellettuale che si ritrova osa criticare l'OMS che giustamente ha ammesso che i vaccini n… - Fabio86733588 : La Ronzulli con il quoziente intellettuale che si ritrova osa criticare l'OMS che giustamente ha ammesso che i vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : intellettuale Colle

L'HuffPost

... specchiato decoro civile, moralità cristallina, equilibrio e rigoglioetc. etc. ... Cosicché, mentre i sodali di nonno Silvio vogliono conferirgli il mandato settennale al, qualcun ...Dopodiché mi sento molto distante da certa sedicente sinistrache vuole cacciare ...sospetta un accordo con il coordinatore di Forza Italia Micciché per sostenere Berlusconi alin ...Draghi. O se no, la fiera. O se no, finita la fiera, Checco Zalone. O se no, esaurito tutto, puntare su un intellettuale prestigioso e trasversale come il professor Ernesto Galli della Loggia presiden ...I nomi che sinora sono saltati fuori sono politicanti ormai maschilizzate agenti del patriarcato .... La solita gag delle quote rose , massimo oltraggio a un'idea di femminile come specificità intelle ...