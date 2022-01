Un altro guaio per il Beitar di Gerusalemme (Di giovedì 20 gennaio 2022) Moshe Hogeg, proprietario della squadra degli ultranazionalisti israeliani, sembrava avesse intenzione di cambiarla veramente, ma è stato accusato di gravi reati Leggi su ilpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Moshe Hogeg, proprietario della squadra degli ultranazionalisti israeliani, sembrava avesse intenzione di cambiarla veramente, ma è stato accusato di gravi reati

Advertising

ilpost : Un altro guaio per il Beitar di Gerusalemme - giulian28 : @MT_Meli_ Il guaio è che le tivù, in questo periodo, ospitano molti “nessuno” che senza arte né parte cercano di co… - SasoMolly : @zona_bianca - @preglias ... non insista e consideri che pure operatori dell'ospedale verranno interpellati in prop… - cosimo_cotugno : Io quando esco 'elegantemente' da un guaio per finirne in un altro - RedelleOmbre : @Svero__ ??come tutte le fedi ,:'se non è vero ..non ci rimetto nulla, se c'è qualcosa, sono apposto'.(Allen)..?? Il… -