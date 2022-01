Sul caro-bollette Salvini non può più attendere: “Servono provvedimenti rapidi da parte del governo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Sul caro-bollette Salvini non può più attendere. Ecco che cosa afferma, su Telegram, il segretario della Lega: “Dai 5.812 euro del 2020 ai 9.163 del 2021 (a parità di consumi): il caro-bollette si fa sentire anche per un’impresa veneta di Rosolina (Rovigo) che si occupa di raccolta e semina di frutti di mare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zingaretti attacca la Lega e Salvini Salvini è tranchant: “La Lega nell’Ue non insegue la sinistra” Salvini sul Quirinale: “Al lavoro per unire, senza veti e arroganza” Adesso la Lega vuole scendere in piazza per protestare Pd furioso per il “comizio” di Salvini su Raiuno ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Sulnon può più. Ecco che cosa afferma, su Telegram, il segretario della Lega: “Dai 5.812 euro del 2020 ai 9.163 del 2021 (a parità di consumi): ilsi fa sentire anche per un’impresa veneta di Rosolina (Rovigo) che si occupa di raccolta e semina di frutti di mare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zingaretti attacca la Lega eè tranchant: “La Lega nell’Ue non insegue la sinistra”sul Quirinale: “Al lavoro per unire, senza veti e arroganza” Adesso la Lega vuole scendere in piazza per protestare Pd furioso per il “comizio” disu Raiuno ...

