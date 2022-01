Report Salernitana: tre calciatori saltano la partitella d’allenamento (Di giovedì 20 gennaio 2022) Domenica è in programma il derby campano tra Napoli e Salernitana allo Stadio Maradona. Il match è in forte dubbio a causa del focolaio Covid-19 scoppiato all’interno del gruppo squadra dei granata. Il numero di giocatori positivi ammonta a nove e, nel corso delle ultime ore, pare essere sempre più probabile un rinvio. Ribery Salernitna Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, dovrà preparare la partita in una condizione di piena emergenza e questo non aiuta la causa dei granata, impegnati nella lotta salvezza. Nonostante il rischio di rinvio, quest’oggi al centro sportivo Mary Rosy i ragazzi di Colantuono sono scesi in campo per preparare il match contro il Napoli. Colantuono ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da una sgambatura con la formazione Primavera. Oltre agli indisponibili a causa del ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Domenica è in programma il derby campano tra Napoli eallo Stadio Maradona. Il match è in forte dubbio a causa del focolaio Covid-19 scoppiato all’interno del gruppo squadra dei granata. Il numero di giocatori positivi ammonta a nove e, nel corso delle ultime ore, pare essere sempre più probabile un rinvio. Ribery Salernitna Stefano Colantuono, allenatore della, dovrà preparare la partita in una condizione di piena emergenza e questo non aiuta la causa dei granata, impegnati nella lotta salvezza. Nonostante il rischio di rinvio, quest’oggi al centro sportivo Mary Rosy i ragazzi di Colantuono sono scesi in campo per preparare il match contro il Napoli. Colantuono ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da una sgambatura con la formazione Primavera. Oltre agli indisponibili a causa del ...

Advertising

reportrai3 : Akpa Akpro viene preso dalla Salernitana per circa 100mila euro, ma viene messo nel bilancio della Lazio per un val… - reportrai3 : Tra il 2017 e il 2019 Lazio Marketing ha fatto entrare nelle casse della Salernitana oltre 3,5 mln di euro. Ma la S… - Spazio_Napoli : Report Salernitana: tre calciatori saltano la partitella d’allenamento - infoitsalute : Insigne recupera per la Salernitana! Lorenzo in gruppo, ultime su Ospina: il report - NapoliCM : ???? Insigne, rientro con la Salernitana: il report del Napoli non lascia dubbi ??? -