Nevicata a Pechino a due settimane dalle Olimpiadi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nevicata Pechino

Corriere della Sera

a poche settimane dalle Olimpiadi invernali che prenderanno il via il prossimo 4 febbraio. Le temperature sono scese sotto i meno nove gradi Celsius, strade innevate, così come gli ......pakistane sono riuscite a mettere in salvo tutti i turisti rimasti bloccati dopo la forte... La politica 'zero - covid' dipotrebbe essere messa in crisi dal Capodanno cinese del primo ...Roma, 20 gen. (askanews) - Nevicata a Pechino a poche settimane dalle Olimpiadi invernali che prenderanno il via il prossimo 4 febbraio.Il 4 febbraio al via i giochi olimpici invernali: nei siti delle gare ci saranno sofisticati sistemi di innevamento artificiale ...