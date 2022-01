Monza, colpo per l’attacco: ufficializzato l’arrivo di Mancuso (Di giovedì 20 gennaio 2022) Leonardo Mancuso è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. Il comunicato sull’arrivo dell’ex Empoli Leonardo Mancuso lascia l’Empoli e passa al Monza. Lo comunica il club brianzolo. COMUNICATO – «Grande colpo in attacco: a rinforzare il reparto offensivo del Monza arriva Leonardo Mancuso, che è stato acquisito a titolo temporaneo biennale dall’Empoli, con obbligo di riscatto. Nato a Milano il 26 maggio 1992, è un prodotto del settore giovanile del Milan, dove nella Primavera è stato allenato da Giovanni Stroppa, che ritrova ora a Monza. La sua carriera da professionista comincia alla Carrarese, nell’estate 2012: in Toscana resta due anni prima di approdare al Cittadella, dove fa il suo debutto in Serie B nella prima ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Leonardoè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il comunicato suldell’ex Empoli Leonardolascia l’Empoli e passa al. Lo comunica il club brianzolo. COMUNICATO – «Grandein attacco: a rinforzare il reparto offensivo delarriva Leonardo, che è stato acquisito a titolo temporaneo biennale dall’Empoli, con obbligo di riscatto. Nato a Milano il 26 maggio 1992, è un prodotto del settore giovanile del Milan, dove nella Primavera è stato allenato da Giovanni Stroppa, che ritrova ora a. La sua carriera da professionista comincia alla Carrarese, nell’estate 2012: in Toscana resta due anni prima di approdare al Cittadella, dove fa il suo debutto in Serie B nella prima ...

