Milan, Theo Hernandez: “Leao? Ci capiamo bene. E’ diverso dagli altri” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Theo Hernandez, calciatore del Milan, nell'intervista rilasciata al The Athletic UK, ha parlato anche dell'intesa con Rafael Leao Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 gennaio 2022), calciatore del, nell'intervista rilasciata al The Athletic UK, ha parlato anche dell'intesa con Rafael

Advertising

DiMarzio : .@acmilan | L'elogio di Theo #Hernandez a Stefano #Pioli e Paolo #Maldini - acmilan : ?? @TheoHernandez, @RafaeLeao7, @OlivierGiroud and much more: check out our stats from tonight's game ??… - PietroMazzara : Prove di formazione anti #Genoa per il #Milan: in porta #Maignan, in difesa turno di riposo per Florenzi con Tomori… - Pall_Gonfiato : Milan, Theo giura fedeltà: 'Orgoglioso di indossare la fascia. Le trattative per il rinnovo procedono bene' - pescheriadaelio : RT @DiMarzio: .@acmilan | L'elogio di Theo #Hernandez a Stefano #Pioli e Paolo #Maldini -