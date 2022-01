LIVE Sinner-Johnson 6-2 3-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’americano conduce il secondo set (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Sinner continua a non aver problemi al servizio e pareggia i conti. 40-15 SUL NASTRO IL DIRITTO LUNGOLINEA DI Johnson! Sinner si aggiudica uno scambio da 19 colpi. 30-15 Primo doppio fallo dell’altoatesino. 30-0 Ace dell’azzurro. 15-0 Prima vincente di Sinner. 3-4 Johnson piazza il serve&volley e chiude il turno di servizio. 40-30 Prima vincente dell’americano. 30-30 ROVESCIO AGGRESSIVO DI Sinner IN RISPOSTA! 30-15 Errore sottorete di Johnson dopo aver aperto il campo. 30-0 Risposta lunga di Sinner con il diritto. 15-0 Servizio e diritto diagonale di Johnson. 3-3 FORTUNATO Sinner CON IL NASTRO! L’azzurro si salva e ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4continua a non aver problemi al servizio e pareggia i conti. 40-15 SUL NASTRO IL DIRITTO LUNGOLINEA DIsi aggiudica uno scambio da 19 colpi. 30-15 Primo doppio fallo dell’altoatesino. 30-0 Ace dell’azzurro. 15-0 Prima vincente di. 3-4piazza il serve&volley e chiude il turno di servizio. 40-30 Prima vincente del. 30-30 ROVESCIO AGGRESSIVO DIIN RISPOSTA! 30-15 Errore sottorete didopo aver aperto il campo. 30-0 Risposta lunga dicon il diritto. 15-0 Servizio e diritto diagonale di. 3-3 FORTUNATOCON IL NASTRO! L’azzurro si salva e ...

