L’IIS Carlo Pisacane di Sapri apre le porte ai nuovi alunni

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 20 gennaio 2022) di Monica De Santis Al via oggi dalle ore 16 alle ore 19 l’open day pressodi. Un evento organizzato dai docenti dell’istituto insieme con i propri allievi e che sarà trasmesso attraverso i canali social della scuola. Nel corso dell’Open Day virtuale verranno presentate al pubblico le caratteristiche peculiari e i punti di forza dell’offerta formativa della scuola, allo scopo di orientare studenti e famiglie per l’iscrizione all’a.s. 2022/23. Ed è così che saranno illustrate le attività e i progetti che integrano le attività curricolari durante il corso di studi quinquennale, sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, arricchito ed aggiornato sulla base delle esigenze determinate dal contesto pandemico. Obiettivo principale è quello di far comprendere ai genitori che ...