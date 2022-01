Il virologo Fabrizio Pregliasco minacciato su Telegram: «La mia famiglia è agitata» (Di giovedì 20 gennaio 2022) virologo senza pace. «Un rigurgito di minacce su Telegram». Fabrizio Pregliasco ci ha fatto l’abitudine ormai a essere bersaglio dei no vax che questa volta hanno anche diffuso in web alcuni dei sui dati sensibili, dal numero telefonico all’indirizzo della sua abitazione. «Hanno trovato il mio telefono sul sito dell’Università qualche tempo fa e l’hanno messo in chat», dice rassegnato il virologo all’Adnkronos Salute. «Per ora non mi hanno creato grossi problemi – dice il medico – però…». Paura? «No. Ma la mia famiglia si è un po’ agitata – ammette – e c’è anche il dispiacere per questi attacchi ingiustificati». Sempre nello stesso gruppo di chat, poche settimane fa era stato diffuso l’indirizzo di casa del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Ma vittime ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 20 gennaio 2022)senza pace. «Un rigurgito di minacce su».ci ha fatto l’abitudine ormai a essere bersaglio dei no vax che questa volta hanno anche diffuso in web alcuni dei sui dati sensibili, dal numero telefonico all’indirizzo della sua abitazione. «Hanno trovato il mio telefono sul sito dell’Università qualche tempo fa e l’hanno messo in chat», dice rassegnato ilall’Adnkronos Salute. «Per ora non mi hanno creato grossi problemi – dice il medico – però…». Paura? «No. Ma la miasi è un po’– ammette – e c’è anche il dispiacere per questi attacchi ingiustificati». Sempre nello stesso gruppo di chat, poche settimane fa era stato diffuso l’indirizzo di casa del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Ma vittime ...

