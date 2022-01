I rapper Baby Gang e Neima Ezza arrestati a Milano per 4 rapine (Di giovedì 20 gennaio 2022) rapine commesse, tra Milano e Vignate, dai rapper Baby Gang e Neima Ezza, i quali sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri. Il gip Manuela Scudieri riguardo i ragazzi afferma: “Sono pericolosi, comandano un gruppo criminale.”, a quanto riportato da Open. I reati a carico dei rapper I due ragazzi avrebbero organizzato “rapine in gruppo facendosi forti della forza intimidatrice. -si tratta di- “soggetti” abituati a compiere “reati contro il patrimonio e che hanno una particolare spregiudicatEzza sintomo di una concreta pericolosità sociale”. Questo è quanto si legge tra le 14 pagine del provvedimento del gip, a carico dei rapper Baby ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)commesse, trae Vignate, dai, i quali sono statidalla Polizia di Stato e dai Carabinieri. Il gip Manuela Scudieri riguardo i ragazzi afferma: “Sono pericolosi, comandano un gruppo criminale.”, a quanto riportato da Open. I reati a carico deiI due ragazzi avrebbero organizzato “in gruppo facendosi forti della forza intimidatrice. -si tratta di- “soggetti” abituati a compiere “reati contro il patrimonio e che hanno una particolare spregiudicatsintomo di una concreta pericolosità sociale”. Questo è quanto si legge tra le 14 pagine del provvedimento del gip, a carico dei...

Corriere : I rapper Baby Gang e Neima Ezza arrestati per 4 rapine a coetanei - Agenzia_Ansa : Arrestati in Lombardia i due rapper Baby Gang e Neima Ezza , sono ritenuti responsabili di alcune rapine #ANSA - fanpage : Sono stati arrestati i rapper Baby Gang e Neima Eizza. Sono accusati di aver minacciato, picchiato e rapinato giova… - lucanewni : D'altronde che ti può aspettare da quelli come loro, sbagliato è stato farli entrare . - infoitinterno : Rapine violente in centro a Milano, arrestati i rapper Baby Gang e Neima Ezza -