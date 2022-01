GF Vip, l’ex concorrente sta malissimo da 20 giorni: lo sfogo con i fan – VIDEO (Di giovedì 20 gennaio 2022) Inaspettatamente, il vaccino ha lasciato sull’ex concorrente del GF Vip alcuni malesseri, che ha accertato con i suoi medici: ecco il duro sfogo con i fan, a cui racconta di stare molto male e raccomanda di consultarsi sempre con i dottori riguardo gli effetti collaterali. l’ex concorrente del GF Vip 4, Serena Einardu, è stato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Inaspettatamente, il vaccino ha lasciato suldel GF Vip alcuni malesseri, che ha accertato con i suoi medici: ecco il durocon i fan, a cui racconta di stare molto male e raccomanda di consultarsi sempre con i dottori riguardo gli effetti collaterali.del GF Vip 4, Serena Einardu, è stato L'articolo proviene da Inews24.it.

