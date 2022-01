Fiumicino | un’alta antenna spunta in via del Faro Cittadini preoccupati | “E’ 5G”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 20 gennaio 2022)installata a ridosso dell’ex centrale elettrica su via del. E idi Isola Sacra e tuttainsorgono. Secondo i Comitati Stop5G e Orgoglio Cittadino, infatti, si tratterebbe di un’5G installata su un paolo alto 30 metri a ridosso del McDonald’s, dei campi di atletica, del Parco Cetorelli, delle scuole e dell’asilo nido “Il Girasole”. “Un atto dissennato – affermano – che si compie dopo anni di battaglie per la salute e la tutela dei più fragili, richieste di confronto e di dialogo, produzione di materiali scientifici, disponibilità di esperti in ambito medico e ingegneristico ad aprire un tavolo di lavoro, a cui l’Amministrazione comunale ha risposto col più assoluto silenzio, di ...