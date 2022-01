Ferragnez vs Codacons: a giudizio Carlo Rienzi per averne “offeso la reputazione” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, è stato citato direttamente a giudizio con l’accusa di diffamazione ai danni di Chiara Ferragni e Federico Lucia (Fedez), dal sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Antonia Giammaria. Vi raccomandiamo... "Mi fate schifo", Fedez di nuovo contro il Codacons, che replica Il rapper reagisce nelle stories del suo profilo Instagram. Questa volta nel mirino dell'associazione, secondo Fedez, ci sarebbero i fondi raccolti... Tutto parte dalle frasi che alla fine del 2020 Rienzi, a capo dell’associazione di categoria, esternò nei confronti dei Ferragnez, definendoli come “ignoranti, delinquenti e approfittatori”. Il ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il presidente del, è stato citato direttamente acon l’accusa di diffamazione ai danni di Chiara Ferragni e Federico Lucia (Fedez), dal sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Antonia Giammaria. Vi raccomandiamo... "Mi fate schifo", Fedez di nuovo contro il, che replica Il rapper reagisce nelle stories del suo profilo Instagram. Questa volta nel mirino dell'associazione, secondo Fedez, ci sarebbero i fondi raccolti... Tutto parte dalle frasi che alla fine del 2020, a capo dell’associazione di categoria, esternò nei confronti dei, definendoli come “ignoranti, delinquenti e approfittatori”. Il ...

Advertising

zazoomblog : Codacons a giudizio il presidente Rienzi: offesa la reputazione dei Ferragnez - #Codacons #giudizio #presidente - Maurizio_Accica : @neXtquotidiano Azzz che duello ciclopico... sto rinco rinviato a giudizio per aver diffamato la coppia più coccola… - RedazioneLaNews : #Milano 'Diffamò Chiara Ferragni e Fedez': presidente del Codacons a giudizio - VELOSPORT1960 : Rienzi ha definito i Ferragnez 'ignoranti, delinquenti, approfittatori' - carlopaolofesta : In Italia Ferragnez sui giornali per la contesa legale con Codacons, ma c'e' altra contesa legale (ovviamente quest… -