Dramma per il reality 16 anni e incinta: muore a soli 26 anni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dramma per il reality di successo ’16 anni e incinta’. È morta a soli 26 anni Jordan Cashmyer, la ragazza che nel 2014 aveva preso parte al noto programma e che da tempo combatteva contro problemi di salute mentale. Jordan Cashmyer, uno dei volti del reality ’16 anni e incinta’, è morta sabato 15 gennaio. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 20 gennaio 2022)per ildi successo ’16’. È morta a26Jordan Cashmyer, la ragazza che nel 2014 aveva preso parte al noto programma e che da tempo combatteva contro problemi di salute mentale. Jordan Cashmyer, uno dei volti del’16’, è morta sabato 15 gennaio. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Pontifex_it : Molte persone, anche a causa della pandemia, vivono il dramma di non avere un lavoro che permetta loro di vivere se… - Tom_of_Inland : Prendere il metrò è diventato un dramma da quando ATM ha deciso di lanciare quell’annuncio analfabeta «Grazie per r… - gioman73 : Benzina e gasolio continuano ad aumentare, luce e gas un dramma per tutti, generi alimentari di prima necessità aum… - LEBBY4EVER : RT @ilGatt0Pardo: Senza falsa modestia io credo di scrivere molto bene. Il vero dramma è che, per quanto mi piacerebbe, non sono però capa… - sandrea1958 : @giuseppelovo2 @MatteoCa_ Loro sono una feccia di Paese che ha creato un dramma planetario. Sono una dittatura che… -