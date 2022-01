Covid: in Gb parte la prima fase di revoca delle restrizioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si apre oggi il ritorno al piano A, come stabilito dal governo britannico, che prevede nella prima fase la revoca delle restrizioni anti Covid riguardanti l'indicazione allo smart working laddove ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si apre oggi il ritorno al piano A, come stabilito dal governo britannico, che prevede nellalaantiriguardanti l'indicazione allo smart working laddove ...

Advertising

DavidPuente : Ecco come funziona parte della propaganda No vax - AndreaVenanzoni : Una parte del CdS, non sorprendentemente, continua come era già avvenuto l’anno scorso a dimenticarsi per via una p… - StefanoFeltri : ??????Il 27 febbraio 2020, sei giorni dopo la notizia del primo focolaio di Covid-19 a Codogno, dal conto di Berluscon… - simcopter : RT @Cartabellotta: La 'cannibalizzazione' dei posti letto da parte dei pazienti #Covid_19 ritarda o impedisce le cure agli altri malati. 'T… - paolosarti69 : RT @panoramense: @AndreaSpanu6 @Puupi200000 conosco diversi 15/18enni sani ma in quarantena x settimane, con frammentate ore in Dad, che ci… -