Star Trek: Picard, nuova data di uscita per la seconda stagione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Piccolo slittamento di data di uscita per la seconda stagione di Star Trek: Picard, che in italia uscirà su Amazon Prime Video. Annunciato in origine per febbraio, il debutto della seconda stagione di Star Trek: Picard su Paramount+ è slittato al 3 marzo. I nuovi episodi approderanno ogni settimana sul servizio di streaming. In Italia la serie è disponibile su Amazon Prime Video. Al momento è in lavorazione la terza stagione di Star Trek: Picard. La Star Patrick Stewart ha ripreso il ruolo di Jean-Luc Picard, che aveva interpretato per sette stagioni in Star

