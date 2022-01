Scuola | Floridia | ' solo 6% classi in dad | nostra linea sta funzionando'

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "I dati sul numero diin presenza comunicati dal ministro Bianchi alla Camera ci danno un quadro chiaro ed aggiornato. Attualmenteil 6% dellemonitorate è in dad, mentre oltre il 93% sta seguendo le lezioni in presenza. Di queste il 13% si sta avvalendo della didattica digitale integrata, ma resta fermo il dato secondo il quale ad oggi oltre l'80% delle istituzioni scolastiche si sta avvalendo della didattica esclusivamente in presenza". Lo dice la sottosegretaria all'Istruzione Barbara, senatrice M5s. "Sono numeri che ci dicono due cose. La prima: è necessario tenere alta la guardia perché lein dad sono effettivamente aumentate ma questo è assolutamente fisiologico visto l'aumentare dei contagi in tutto il Paese. La seconda: tenere le ...

