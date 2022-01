Sassuolo | Raspadori | «Volevamo il passaggio del turno Non fermiamoci ora»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giacomoha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Coppa Italia contro il Cagliari Giacomo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida al Cagliari. Le sue parole: QUARTI – «passare ile non era semplice. Un traguardo importante e non vogliamo fermarci. Una partita importante dal punto di vista della condizione. Avendo tanti impegni, è importante trovare la forma migliore e mettere in campo l’atteggiamento giusto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

