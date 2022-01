Nuovi render e specifiche del prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Samsung Galaxy S22 Ultra è protagonista di ulteriori indiscrezioni, questa volta riportate da ‘mysmartprice.com‘. Il device offrirà il supporto alla SPen ed un alloggio per stiparla in caso di mancato utilizzo, proprio come accadeva con i modelli della serie Note. Il comparto fotografico posteriore sarà composto da quattro sensori, di cui il principale da 108MP, l’Ultra-wide da 12MP insieme a due teleobiettivi da 10MP (con zoom ottico 3x e 10x). La fotocamera principale dovrebbe essere in grado di supportare la registrazione HDR a 12bit ed il frame-rate automatico. Il device presenterà uno schermo AMOLED dinamico 2x LTPO da 6.8 pollici con risoluzione 2K di 3088 x 1440 pixel e frequenza di refresh rate a 120Hz. La fotocamera frontale, da 40MP, sarà contenuta in un foro collocato nella parte superiore e centrale ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) IlS22è protagonista di ulteriori indiscrezioni, questa volta riportate da ‘mysmartprice.com‘. Il device offrirà il supporto alla SPen ed un alloggio per stiparla in caso di mancato utilizzo, proprio come accadeva con i modelli della serie Note. Il comparto fotografico posteriore sarà composto da quattro sensori, di cui il principale da 108MP, l’-wide da 12MP insieme a due teleobiettivi da 10MP (con zoom ottico 3x e 10x). La fotocamera principale dovrebbe essere in grado di supportare la registrazione HDR a 12bit ed il frame-rate automatico. Il device presenterà uno schermo AMOLED dinamico 2x LTPO da 6.8 pollici con risoluzione 2K di 3088 x 1440 pixel e frequenza di refresh rate a 120Hz. La fotocamera frontale, da 40MP, sarà contenuta in un foro collocato nella parte superiore e centrale ...

