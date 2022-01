Nel Regno Unito stop a tutte le restrizioni anti Covid | l’annuncio di Johnson | niente più mascherine e Green pass

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da mercoledì 26 gennaio nelnon saranno più in vigorele misureche erano state introdotto per contrastare la variante Omicron. Nel pieno della bufera per le polemiche sul partygate, il premier Borisha annunciato la decisione ai parlamentare della Camera dei Comuni questa mattina 19 gennaio. Il piano B introdotto a dicembre secondo il premier britannico si sarebbe ormai esaurito. Dalla prossima settimana, quindi, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina sui mezzi pubblici e nei negozi. Viene meno anche la raccomandazione alle aziende di incentivare lo smart working, mentre non sarà più necessario ilrafforzato, quello che anche nelcertifica ...

Da mercoledì 26 gennaio nel Regno Unito non saranno più in vigore tutte le misure anti Covid che erano state introdotto per contrastare la variante Omicron. Nel pieno della bufera per le polemiche sul partygate, il premier Boris Johnson ha annunciato la decisione. Le undici edizioni precedenti della campagna sui più ricercati del Regno Unito ha permesso di portare all'arresto di 86 fuggitivi. "Questa campagna è solo un esempio della cooperazione di successo tra le forze dell'ordine del Regno Unito e dell'Europa". Via smart working, Green pass e l'obbligo di mascherina. La Gran Bretagna si prepara a ricominciare la vita di convivenza con il virus, e come annunciato nelle scorse ore dall'Oms.