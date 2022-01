Napoli, no-vax Ugo Fuoco esultò per la morte di Sassoli: ora è grave per Covid (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ha esultato per la morte di David Sassoli. Oggi, Ugo Fuoco, 40enne napoletano, fervente negazionista e no-vax, è malato di Covid. Secondo la Polizia di Stato sarebbe uno dei responsabili degli attacchi congiunti contro il presidente dell’Europarlamento dopo il suo decesso. No-vax esulta per la morte di Sassoli, Ugo Fuoco ora è malato di Covid L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ha esultato per ladi David. Oggi, Ugo, 40enne napoletano, fervente negazionista e no-vax, è malato di. Secondo la Polizia di Stato sarebbe uno dei responsabili degli attacchi congiunti contro il presidente dell’Europarlamento dopo il suo decesso. No-vax esulta per ladi, Ugoora è malato diL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

repubblica : Morte Sassoli, denunciato 'no vax' autore di insulti in rete - fanpage : La Polizia Postale ha individuato e denunciato l'autore di uno dei post no vax diventati virali in rete dopo la mor… - Agenzia_Ansa : Il popolo dei no vax torna a Roma. Dopo settimane di assenza, la galassia di sigle che si oppone all'obbligo di vac… - blusewillis1 : Denunciato 'No Vax', dopo la morte di Sassoli ha scritto: 'Ogni tanto una buonissima notizia' - carlamartamari : RT @repubblica: Morte Sassoli, denunciato 'no vax' autore di insulti in rete -