Ministro | la prossima volta da Fazio Clamoroso Giletti | stanato Speranza | errori tragici sui dati | Guarda

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Massimoè partito subito all'attacco nella puntata di Non è l'Arena di mercoledì 19 gennaio. O meglio, ha voluto fare estrema chiarezza sulla slide che ilRobertoaveva mostrato lo scorso 10 gennaio, quando era in conferenza stampa al fianco del premier Mario Draghi. Il conduttore di La7 ha mostrato tutti gliesposti dal responsabile della Salute e poi li ha confrontati con icorretti pochi giorni più tardi dall'Istituto superiore di sanità. “Bisogna essere molto attenti quando ci si espone al fianco del premier - ha esordito- l'Iss si è accorto che qualcosa non andava nella slide di, innanzitutto nel disegno dell'omino rosso che rappresentava i no-vax. Si voleva dimostrare che erano tantissimi quelli ...

Advertising

machyaer : RT @immudalgregge: ???? - JOHNSON ANNUNCIA LA FINE DELLE RESTRIZIONI DEL 'PIANO B' Le restrizioni anti-Covid scadranno la prossima settimana… - cravattarossa : RT @Giovann91620348: Le restrizioni anti-Covid scadranno la prossima settimana. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato l… - ChiaraLocatell7 : RT @immudalgregge: ???? - JOHNSON ANNUNCIA LA FINE DELLE RESTRIZIONI DEL 'PIANO B' Le restrizioni anti-Covid scadranno la prossima settimana… - magnaccas : RT @immudalgregge: ???? - JOHNSON ANNUNCIA LA FINE DELLE RESTRIZIONI DEL 'PIANO B' Le restrizioni anti-Covid scadranno la prossima settimana… - immudalgregge : ???? - JOHNSON ANNUNCIA LA FINE DELLE RESTRIZIONI DEL 'PIANO B' Le restrizioni anti-Covid scadranno la prossima sett… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro prossima

...terrà la prima riunione al mise in videoconferenza del tavolo sull'energia presieduta dal...per la star in una casa privata era l'ultima notizia per il momento di promozione torna la......la riunione pertanto congelata - secondo fonti azzurre - e che potrebbe anche tenersi la... Il vertice tra il leader del Pd Enrico Letta, quello dei Cinque stelle Giuseppe Conte e il...La lettera sarà recapitata domani nella casella virtuale di tutti i 3,2 milioni di dipendenti pubblici. La firma in calce è quella del ministro della Funzione pubblica Renato ...Roma, 19 gen. (askanews) - Dalla prossima settimana via molte delle restrizioni anti-Covid 19 introdotte in Gran Bretagna per far fronte ...