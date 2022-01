L’Università cerca ‘casa’: serve immobile in centro per le residenze studentesche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’UniSannio cerca ‘casa’. L’Ateneo Sannita ha avviato un’indagine esplorativa di mercato preordinata all’acquisizione di un immobile, nel centro del Comune di Benevento, da adibire a residenza universitaria. Possono farsi avanti tutte le persone fisiche/giuridiche che non si trovano in situazione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Non saranno invece prese in considerazione offerte presentate da intermediari o da agenzie immobiliari. Quanto alle richieste, l’immobile deve essere situato entro la distanza massima di 1 km in linea d’aria dalla sede di piazza Guerrazzi e deve presentare le seguenti caratteristiche fondamentali: · destinazione d’uso turistico-alberghiera; · capacità ricettiva di minimo 40 posti letto (camere singole), con servizi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’UniSannio. L’Ateneo Sannita ha avviato un’indagine esplorativa di mercato preordinata all’acquisizione di un, neldel Comune di Benevento, da adibire a residenza universitaria. Possono farsi avanti tutte le persone fisiche/giuridiche che non si trovano in situazione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Non saranno invece prese in considerazione offerte presentate da intermediari o da agenzie immobiliari. Quanto alle richieste, l’deve essere situato entro la distanza massima di 1 km in linea d’aria dalla sede di piazza Guerrazzi e deve presentare le seguenti caratteristiche fondamentali: · destinazione d’uso turistico-alberghiera; · capacità ricettiva di minimo 40 posti letto (camere singole), con servizi ...

Advertising

anteprima24 : ** L'Università cerca 'casa': serve immobile in centro per le residenze studentesche ** - BabushJack : - Uselli_PsyD : @ScaltritiLab Ho fatto 2 volte il concorso di dottorato, entrambe le volte non ammesso, malgrado fossi già dentro l… - PAOLANURNBERG : @Stronza Sulla pubblicazione delle conversazioni sono d’accordo anche se non ho letto i particolari di questa circo… - cmqgloria : ascoltati e cerca di trovare qualcosa che ti possa stimolare io ho avuto il tuo stesso problema mi sono bloccata… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Università cerca Un tarlo sta rovinando la ricerca: si chiama “pubblica o muori” Avvenire